Elise Mertens verteert regenonderbreking niet tegen Russische in eerste ronde in Montréal

Elise Mertens (WTA 29) is meteen uitgeschakeld op het WTA-toernooi in Montreal. In de eerste ronde verloor ze van de Russin Daria Kasatkina (WTA 11), de halvefinaliste op Roland Garros in 2022, in twee sets met 6-4 en 6-2. De partij duurde een uur en een 42 minuten.