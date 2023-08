De 19-jarige Coco Gauff verslaat Karolina Muchova in finale WTA Cincinnati

De 19-jarige Amerikaanse Coco Gauff (WTA-7) heeft het WTA 1.000-toernooi van Cincinnati (2.788.468 dollar) op haar palmares geschreven.

In de finale versloeg ze de Tsjechische Karolina Muchova (WTA-17) in 1 uur en 56 minuten met 6-3 en 6-4. Het is de vijfde titel voor Gauff, die op het hardcourt in Ohio haar zesde WTA-finale speelde.

In 2019 won ze in Linz, in 2021 in Parma en eerder dit jaar in Auckland en Washington. De enige finale die ze verloor was die van Roland-Garros vorig jaar, tegen 's werelds nummer een Iga Swiatek.

Zaterdag nam ze in de halve finales revanche op de Poolse. Muchova schakelde in haar halve finale met de Wit-Russische Aryna Sabalenka de nummer twee van de wereld uit.

Op de WTA-ranking boekt Gauff een plaatsje winst. Ze wordt zesde, na een ongewijzigde top vijf (Swiatek, Sabalenka, Jessica Pegula, Elena Rybakina en Ons Jabeur). Muchova komt voor het eerst de top tien (10e) binnen.