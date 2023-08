Lotto-Dstny puzzelt Vuelta-selectie bij elkaar met Van Eetvelt en De Gendt

Voor klimtalent Lennert Van Eetvelt wordt de Vuelta zijn eerste grote ronde.

De 22-jarige Van Eetvelt wordt omringd door routinier Thomas De Gendt, die op zijn 36e aan zijn 24e drieweekse begint.

De Gendt rijdt de Vuelta voor de 9e keer. Hij won een rit in 2017 en werd in 2018 bergkoning.

De punchy finishes zijn spek naar de bek van Andreas Kron en Sylvain Moniquet.

In de weinige vlakke ritten zal Lotto - Dstny de kaart trekken van Milan Menten, net als Sébastien Grignard een debutant.

"Ik denk dat we een sterke, uitgebalanceerde ploeg hebben voor deze laatste grote ronde van het seizoen", aldus sportief manager Kurt Van de Wouwer.

"Zonder een uitgesproken kopman, dus iedereen mag zijn kans gaan."

"In de jongste Tour de France hebben we nagenoeg dagelijks onze strijdlust laten zien en mocht Victor Campenaerts als ultieme bekroning het podium betreden in Parijs als Super Combatif."

"In Spanje willen we voortgaan op dat elan en onze renners elke dag in de strijd zien.”