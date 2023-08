Jasper De Buyst schenkt Lotto-Dstny in Zottegem een vierde zege in een week tijd

De Buyst begon de eindspurt van heel ver op kop. Alexander Kristoff naderde nog fiks en dan was het afwachten wie van die twee renners de zege zou krijgen. "Ik wist ook niet meteen of ik gewonnen had", bekende De Buyst.

"Het was een heel speciaal wedstrijdverloop. We trokken de finale in met tien man. Dan was er die aanval met vier waaruit Teunissen wegliep en op een kilometer van de finish waren we weer met tien."

"Ik had wel vertrouwen in mijn sprint. Arjen Livyns leverde fantastisch mooi werk. We hebben met de ploeg andermaal reden tot feesten nadat Victor Campenaerts gisteren al won in Overijse."