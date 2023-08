Arnaud De Lie laat zijn innerlijke stier ook brullen in de Tour of Leuven na pittige sprint

Arnaud De Lie (1e): "Na mijn stage in Livigno was het gevoel supergoed. Ik heb veel vertrouwen opgedaan met mijn zege in de Ronde van Wallonië en na zondag win ik ook nu weer. Dat is bijna een droom. We hebben er een zware koers van gemaakt. Victor (Campenaerts) was supersterk, de hele ploeg was top. En de sfeer in de ploeg is super. In de sprint zette Stan (Van Tricht) aan met superveel snelheid, maar mijn benen waren nog top."

Stan Van Tricht (2e): "Ik denk dat ik het maximum eruit heb gehaald. Lotto-Dstny was sterk en heeft offensief gereden. Wij hebben hen laten werken, maar ze stonden er nog in de finale. Of ik aan winnen dacht in de sprint? Deze aankomst bedriegt. Maar De Lie heeft power en kon vanuit mijn slipstream komen. Ik viel zelf ook een beetje stil."

Axel Laurance (3e): "Ik had deze benen zo kort na het WK voor beloften niet verwacht. Daardoor heb ik ook wat foutjes gemaakt. Ik had niet verwacht dat ik de finale zou rijden en ik had al veel inspanningen geleverd. Ik kwam er toch nog door, maar in de sprint was ik bekaf."