Kim Mestdagh verwacht kindje met Italiaanse partner en ploeggenote

Een jaar geleden stapten Kim Mestdagh en Giorgia Sottana in het huwelijksbootje, nu verwacht het koppel ook een eerste kindje.



Mestdagh en Sottana zijn al jaren een koppel, sinds 2020 spelen ze ook samen bij de Italiaanse topclub Schio.



Maar nu wordt hun band dus nog wat sterker, want op Instagram kondigt het koppel aan dat er binnenkort ook een kindje komt. "We houden nu al van jou", schrijven ze bij hun foto met een echografie van de baby.