Opmerkelijke carrièreswitch: Geen zaal meer, Jonas Foerts kiest vol voor 3x3 Antwerp

Na het vertrek van Thibaut Vervoort naar China en de blessure van Caspar Augustynen was Topdesk Antwerp, de ploeg van Nick Celis, Dennis Donkor en Bryan De Valck, op zoek naar versterking.

Die heeft het gevonden bij Jonas Foerts. Foerts speelde in het verleden af en toe al voor de Antwerpse 3x3-ploeg, maar zet nu alles op het 3x3.

Hij wordt professioneel 3x3-speler en verlaat zijn huidige club Kangeroes. Een opmerkelijke keuze, want Foerts was een belangrijke pion bij Kangeroes.

Voor Topdesk Antwerp is hij een serieuze versterking. Foerts is nog maar 26 jaar en heeft toch al 9 jaar ervaring in de eerste klasse van het zaalbasketbal.

"Hij brengt het team de extra shotter die we nodig hadden, maar is veel meer dan dat. Zijn basket-IQ, fysieke aanwezigheid en werkethiek maken van hem het perfecte 3x3-profiel", schrijft de ploeg in een mededeling.

Mede dankzij de steun van Sport Vlaanderen wordt Jonas Foerts de vierde professionele 3x3-speler bij de Antwerpse club. Die op die manier zijn professionalisering wil verder zetten.

"Als team hebben we extra inspanningen gedaan om tot een akkoord te komen met Kangoeroes Mechelen, maar we geloven er rotsvast in dat deze investering essentieel is in het verdedigen en verbeteren van onze huidige top 3 plaats in de wereldranking."