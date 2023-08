Giannis Antetokounmpo past voor WK met Griekenland na knieoperatie: "Lichaam tot uiterste gedreven"

Giannis Antetokounmpo bevestigt wat de Griekse basketliefhebber al even vreesde. De sterspeler bij de Milwaukee Bucks trekt niet naar het WK in Japan voor zijn land. De tweevoudige MVP in de NBA is nog niet hersteld van een knieoperatie, die hij vorige maand ondergaan heeft. "Mijn passie en liefde voor de nationale ploeg zal nooit veranderen", stelt hij de fans gerust op sociale media.