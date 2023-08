Team Antwerp strandt in halve finales op 3x3 World Tour in Praag

Tot 4-4 kon Antwerp gelijke tred houden met Stojacic en co, maar daarna was Ub een maatje te groot. Vooral de tweepunters wilden maar niet vallen bij Antwerp: Donkor miste zijn 5 pogingen, Foerts 4.

19 uur 52. Sterke Serviërs zijn te sterk. De halve finales zijn het eindstation geworden voor Antwerp. Tegen de Servische toppers van Ub waren Celis, De Valck, Donkor en Foerts niet opgewassen: 20-16. Tot 4-4 kon Antwerp gelijke tred houden met Stojacic en co, maar daarna was Ub een maatje te groot. Vooral de tweepunters wilden maar niet vallen bij Antwerp: Donkor miste zijn 5 pogingen, Foerts 4. .

17 uur 50. Antwerp stoot door. Team Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finales in Praag. In de kwartfinale tegen de Litouwse ploeg Marijampole had Antwerp snel een vroege voorsprong beet en die hield het vast tot het eindsignaal: 18-15. Jonas Foerts en Dennis Donker namen elk 7 punten voor hun rekening. In de halve finales wacht de Servische topploeg Ub. .