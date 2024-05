Benoît Cosnefroy houdt Arnaud De Lie van de dubbel in GP du Morbihan

Geen 2e zege op een week tijd en geen 2e op een rij in de GP du Morbihan voor Arnaud De Lie. In de sprint op een venijnige aankomst toonde Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R) zich de snelste van het pak. Axel Zingle en De Lie mochten als 2e en 3e mee op het podium.

Bij zijn comeback in de Lotto Famenne Ardenne Classic vorig weekend toonde Arnaud De Lie met zijn eerste seizoenszege dat het goed zit met de benen én het vertrouwen.

In de GP du Morbihan, die onze landgenoot vorig seizoen nog op zijn naam schreef na een knappe sprint, begon De Lie aan zijn Franse eendagshapjes.

Opnieuw mochten we ons opmaken voor een sprint met een grote groep in de venijnig oplopende slotkilometer, waar aanvallers Urko Berrade en Thomas Gachignard gegrepen werden.



De Lie zat wat ver en zag hoe Benoît Cosnefroy er een lange sprint van maakte. De Fransman leek stil te vallen, maar ook Axel Zingle en De Lie zelf hadden geen ultieme versnelling meer in huis om Cosnefroy te overvleugelen.



Zo mocht de winnaar van de Brabantse Pijl al zijn 5e zege van het seizoen bijschrijven. De Lie mocht als 3e mee op het podium en volgde zichzelf dus niet op, maar kan morgen al revanche pakken in de Tro Bro Leon.