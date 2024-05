WK snooker: Overtuigende Kyren Wilson gaat voor tweede keer in zijn carrière naar finale in The Crucible

Kyren Wilson krijgt herkansing in WK-finale

In 2020 ging hij nog kansloos met 18-8 onderuit tegen Ronnie O'Sullivan. Vier jaar later krijgt Kyren Wilson een herkansing in The Crucible.





De Engelsman zette relatief makkelijk David Gilbert opzij in zijn halve finale. Al een heel toernooi oogt Wilson dominant aan tafel, ook nu was dat niet anders. Legt hij dat niveau ook op tegen Jak Jones of Stuart Bingham, zijn mogelijke tegenstanders in de eindstrijd?