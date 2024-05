De verkeersregels volgen, is altijd een aanrader. Maar misschien niet in de volle finale van de openingsrit in de Giro. Op goed 5 kilometer van de streep stak een wandelaar met hondje doodleuk over op het zebrapad. Net achter het wiel van vluchter Conci én op tijd over voor het aanstormende groepje achtervolgers. Briljante timing of puur geluk?