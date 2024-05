Jhonatan Narvaez verrast: "Mijn benen doen pijn: het was gekkenwerk om de beste man te volgen"

za 4 mei 2024 17:43

Terwijl iedereen Tadej Pogacar op voorhand al had ingevuld als dagwinnaar in Turijn, besliste Jhonatan Narvaez er anders over. De Ecuadoraan sleurde zich in het wiel van de Sloveense topfavoriet over de San Vito en deed hem de baard af in de sprint. "Het was bijzonder lastig", hijgde hij uit.

Dat Jhonatan Narvaez een explosief baasje is, weten ze in het peloton allemaal. Maar dat hij zich als enige zou kunnen vastbijten in het wiel van Tadej Pogacar, was toch een verrassing. Of toch voor de buitenwereld, niet voor de ritwinnaar zelf. "We hadden dit een tijdje geleden met de ploeg genanalyseerd: dit was een etappe voor mij." "Ik heb hier hard naartoe geleefd en heb hier fors voor gewerkt. Het was gekkenwerk om de sterkste man in het peloton te volgen." "Daarom is dit een speciale zege, mooier dan mijn eerste Giro-winst in 2020. Mijn benen doen nog pijn. Het was echt bijzonder zwaar." Pogacar lanceerde de sprint, maar Narvaez ging erover. "Hij ging misschien van iets te ver aan. Ik ging voor een kortere sprint en dat heeft geloond."

Opgeleid bij Quick Step

Jhonatan Narvaez (27) werd opgeleid bij de jongerenploeg van Patrick Lefevere en werd in 2018 prof bij Quick Step. Na een jaartje werd hij al weggelokt door Team Sky, waarvoor hij in 2020 een etappe won in de Giro. De Ecuadoraan begon met een 2e plaats in de Tour Down Under en de nationale titel uitstekend aan zijn seizoen. Hij houdt ook van het Vlaamse werk en werd 6e in de E3 Saxo Classic, maar na een val in Gent-Wevelgem was zijn voorjaar voorbij.