Slecht nieuws stapelt zich op bij KV Kortrijk: Challouk maanden aan de kant met kruisbandletsel

Youssef Challouk viel vorige vrijdag in de 72e minuut in bij KV Kortrijk tegen Antwerp. Elf minuten later moest hij al geblesseerd van het veld en na verder onderzoek op donderdag deze week is gebleken dat het verdict zwaar is.

Challouk heeft zijn voorste kruisband geblesseerd. Dergelijke blessures betekenen een lange revalidatie. "We staan achter jou!", probeert KVK zijn speler een hart onder de riem te steken.

Challouk keerde deze zomer terug naar Kortrijk, dat hem een seizoen had uitgeleend aan RWDM. In Molenbeek werd Challouk een van de sleutelspelers waarmee RWDM de titel in de Challenger Pro League won.

Tot nu was Challouk bij KVK dit seizoen invaller in elke competitiematch. Over drie wedstrijden speelde hij nog maar 41 minuten.