Hannes Van Duysen (19) mag blijven dromen van Parijs met 6e plek op eerste olympisch kwalificatietoernooi

Hannes Van Duysen heeft een mooie stap gezet richting de Olympische Spelen in Parijs. De 19-jarige muurklimmer werd 6e op het olympisch kwalificatietoernooi in Shanghai. Volgende maand is er nog zo'n competitie in Boedapest. De 10 klimmers die samengeteld het beste presteerden, krijgen een olympisch ticket.

Op een dikke twee maanden van de Olympische Spelen in Parijs worden de laatste tickets stilaan uitgedeeld. In het muurklimmen gebeurt dat na toernooien in Shanghai en Boedapest.

Hannes Van Duysen heeft een uitstekende zaak gedaan in Shanghai. Hij plaatste zich voor de finale in de combiné en daarin werd hij deze ochtend 6e.

In de boulder, waarbij op een kort parcours een weg moet gevonden worden, zette hij de 4e score neer.

Met een gedeelde 6e plaats in de lead, waarbij een klimmer zo hoog mogelijk moet geraken , legde hij ook beslag op plek 6 in de algemene ranking.

Daarmee doet drievoudig jeugdwereldkampioen (2x boulder en 1x lead) Van Duysen een uitstekende zaak met oog op de Spelen. Na de eerste van twee wedstrijden staat hij nu 6e.

In Boedapest (20-23 juni) is er het laatste olympisch kwalificatietoernooi. De scores uit de twee toernooien wordt samengeteld en wie dan in de top 10 staat, mag naar Parijs.

Ook Nicolas Collin mag nog hopen op een trip naar Parijs. Hij werd 11e in de halve finale. Enkel de top 8 mocht naar de finale. Voor Simon Lorenzi (25e) wordt het al wat lastiger.