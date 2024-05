Clublegende Paolo Montero mag Juventus leiden in laatste twee competitieduels

Juventus heeft Paolo Montero aangesteld als vervanger van Massimiliano Allegri. De 52-jarige Uruguayaan neemt over tot het eind van het seizoen. Hij speelde 278 matchen voor Juventus en was al actief bij de jeugdwerking van de Oude Dame. Allegri werd ontslagen door zijn gedrag tijdens en na de bekerfinale.

Woensdag won Juventus de Coppa Italia, maar de rest van de week verliep woelig. Twee dagen geleden ontsloeg de club Massimiliano Allegri na zijn agressief gedrag vlak voor het einde van de match tegen Atalanta.

De 36-voudige kampioen moest niet lang zoeken naar een interim-opvolger. Dat is Paolo Montero geworden.

Het wordt zijn eerste opdracht in de hoogste voetbalklasse. Sinds 2022 was de Uruguayaan trainer bij de U19 van Juventus.

Als speler was hij wel al 266 keer te zien in de Serie A. Daarvan waren er een groot deel met Juventus, de club waarmee hij in 9 jaar 4 keer kampioen werd.

Montero mag Juventus leiden tijdens de laatste twee competitiematchen. Maandag speelt het tegen Bologna en volgende week sluit het af tegen Monza.

Wie volgend seizoen trainer zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.