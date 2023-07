Met de hakken over de sloot: KAA Gent krijgt eerste drie punten niet cadeau van KV Kortrijk

KAA Gent - KV Kortrijk in een notendop:

Zelfs met een tulband kopt Cuypers raak

Door de Gentse Feesten moest AA Gent ruim 10 jaar lang buitenshuis aan de competitie beginnen. Voor het eerst sinds 2012, toen nog in het Ottenstadion, mocht het nog eens voor eigen volk de nieuwe competitie aansnijden. Maar een Gents feestje werd het aanvankelijk niet in de Ghelamco Arena. Na amper 4 minuten keek de thuisploeg al tegen een achterstand aan, Kadri maakte het na een knappe één-twee met Bruno fraai af. Droomstart voor Kortrijk, maar dat schoot amper drie minuten later in eigen voet. Radovanovic werkte een ongevaarlijke voorzet van Orban wel erg knullig in eigen doel: 1-1. Diezelfde Radovanovic bezorgde Cuypers een flinke hoofdwonde bij een ongelukkige botsing. Het zorgde allerminst voor kopzorgen bij de topschutter van vorig seizoen. Zelfs met een stevig ingepakt hoofd kopte hij op het halfuur raak op een hoekschop van Hong. Gent hield de zaakjes nadien stevig onder controle. Wasinski kon zelfs maar net een tweede treffer van Cuypers voorkomen.

Avenatti zorgt nog voor nerveuze slotfase

Ook in de tweede helft bleef Gent baas. Na 10 minuten viel een uitgelezen kans op de 3-1 voor de voeten van Hong, maar met een ultieme tackle kon Radovanovic het schot van de Zuid-Koreaan nog afblokken.



Ondanks het overwicht bleef de voorsprong krap voor Gent. Dat werd extra duidelijk toen Mbayo plots Torunarigha in de wind zette. Nardi kon met een uitstekende redding de gelijkmaker voorkomen.



Twintig minuten voor het einde gaf Orban Gent wat meer ademruimte met een puike afwerking op een snedige counter. Enkele minuten later zette hij zijn spitsbroeder Cuypers met een heerlijk hakje op weg naar de 4-1, maar Vandenberghe hield Kortrijk in leven.



Meer zelfs, enkele minuten voor het einde waren de bezoekers plots weer springlevend. De Neve schilderde een voorzet op het hoofd van Avenatti en die kon de aansluitingstreffer binnenkoppen.



Diezelfde Avenatti maakte de Gentse supporters helemaal nerveus toen hij even later in de draai uithaalde in de zestien, maar Torunarigha kon de gelijkmaker voorkomen. Zo was het voor Gent uiteindelijk met de hakken over de sloot, maar het wint wel voor het eerst sinds 2012 zijn eerste competitiewedstrijd.