Antwerp smeert weerloos KV Kortrijk 6 (!) doelpunten aan, Janssen schittert met hattrick

Antwerp - KV Kortrijk in een notendop:

Kortrijk weggeblazen door Antwerpse wervelwind

Tegen Cercle Brugge Brugge en Anderlecht zweeg zijn kanon, maar een derde match zonder goal zag Vincent Janssen niet zitten. Na amper 10 minuten had hij zijn eerste competitietreffer te pakken. De Nederlander mikte een lage voorzet van Avila in één tijd knap in de verste hoek.



Een eerste barst in de Kortrijkse muur en die brokkelde amper 10 minuten later nog wat verder af. Radovanovic wou een mislukte aflegger van Balikwisha wegwerken, maar knalde de bal via Wasinski in eigen doel: 2-0.



Antwerp was helemaal los en speelde een hulpeloos Kortrijk van het kastje naar de muur. Na een knap ingestudeerd nummertje op een vrije trap liet Ekkelenkamp de 3-0 nog liggen, maar 10 minuten voor de rust was het toch zover. Oog in oog met Vandenberghe maakte Janssen zijn tweede van de avond.



De Antwerpse sloopwerken gingen onverminderd voort, nog voor de rust kreeg een ontstellend zwak Kortrijk een vierde goal om de oren. Ondrejka ontdeed zich met één simpele versnelling van Wasinski en op zijn aangeven zette Kerk het kwaliteitsverschil nog wat meer in de verf.