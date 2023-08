Weer geen punten voor Kortrijk: Eupen heeft slechts 5 minuten nodig om de rode lantaarn uit te doven

Het doelpunt van Déom was meteen ook het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Kortrijk loopt zo ook op speeldag 4 tegen een nederlaag aan en blijft helemaal onderaan bengelen, Eupen maakt met de driepunter wel een sprongetje in het klassement.

In de slotminuut deelt Avenatti nog een kopstootje uit aan Davidson. Grijpt de VAR in? Dit was niet slim van de Uruguayaan, de frustraties zitten duidelijk hoog.

clock 85'

tweede helft, minuut 85. Davies heeft nog niet veel kunnen forceren, maar sleept nu wel een hoekschop in de wacht. Kadri trapt die ver voorbij de tweede paal over de achterlijn. Meteen daarna gooit Still met Atemona zijn laatste troef op tafel. De Duitser vervangt Silva, die al een gele kaart op zijn naam had. .