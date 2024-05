LIVE: Pogacar wil de rit winnen en laat zijn ploegmaats de kloof verkleinen in vallei naar Mortirolo

Al even vooruitblikken naar de aankomst, die in Livigno ligt, een gemeente vlakbij de grens met Zwitserland, gelegen in een vallei tussen de Alpen en de Dolomieten. Meer bepaald finishen we in skigebied Mottolino.



Livigno, waar Eddy Merckx in 1972 een heroïsche rit won in de Giro, die hij ook met ruime bonus op zijn naam schreef. In datzelfde jaar won hij ook Luik-Bastenaken-Luik, wat Pogacar dit jaar kan overdoen.