Doncic doet het weer: Dallas telt 1e reekshoofd OKC uit en mag naar finale in Westen

De logica werd niet gerespecteerd: OKC is de nummer 1 van de reguliere competitie in het Westen, Dallas pas de 5e. Maar OKC gooide zijn thuisvoordeel te grabbel in Game 5.



OKC wilde evenwel orde op zaken stellen en opende stevig in het American Airlines Center. Bij de pauze stonden de Mavs 16 punten in het krijt (48-64), dat werden er nadien zelfs 17.



Maar in het slot gooiden de bezoekers die voorsprong helemaal te grabbel. Zes minuten voor het einde kwam Dallas gelijk: 97-97.



In een knotsgekke slotminuut kwam Oklahoma City nog even op kop. Via 115-110 ging het plots naar 115-116, maar een fout van topschutter Shai Gilgeous-Alexander (36 ptn) op PJ Washington bleek fataal. Washington benutte 2 vrijworpen in de slotseconden: 117-116.



"Had ik het geweten, had ik hem gewoon zijn shot laten missen", baalde SGA.



Het was Doncic' derde triple-double op een rij, hij is nog maar de 5e speler in de NBA-geschiedenis die dat lukt in de play-offs. Doncic verwees zelf naar rookie Dereck Lively II als matchwinnaar met 12 punten en 15 rebounds.



Dallas haalt zo net als in 2022 de conferencefinale. Daarin treft het uittredend kampioen Denver of Minnesota. Zij staan 3-3 gelijk in hun halve finale en spelen vanavond het beslissende zevende duel.