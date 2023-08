Een verzadigde leider, Hollywood en Belgen die opvallen: 10 stellingen bij de Premier League-start

1. Loopt Man. City het risico om uitgeblust te raken?

Manchester City won vorig seizoen op indrukwekkende wijze de treble: Champions League, het kampioenschap en de beker. Het was voor de mannen van Pep Guardiola al de derde titel op een rij. Volgt er een vierde, of lopen De Bruyne en co. toch het gevaar om verzadigd te raken? "Het is geen toeval dat er nog nooit een ploeg meer dan 3x op rij kampioen is geworden", weet ook Premier League-watcher Tim Wielandt. "De andere ploeg die ook 3 titels op een rij pakte, was aartsrivaal Manchester United. Het zou een extra motivatie kunnen zijn voor de stadsgenoot. Zo zal Guardiola altijd wel iets vinden om zijn mensen te prikkelen. City is en blijft ook gewoon de beste ploeg."

Vorig seizoen werd een langgerekt feest voor Manchester City.

2. Komt "big spender" Arsenal dichter bij City?

"Dat is toch de bedoeling. Arsenal heeft zich alvast gericht versterkt", is Wielandt positief. Een noodzakelijke investering. "Zeker nu Arsenal opnieuw Champions League speelt, zal een brede kern essentieel zijn. Daarom dat het spelers zoals een Kai Havertz heeft gehaald."

Ook Trossard zou wel eens zo een rotatie-speler kunnen worden. “Hij zal zeker voor doelpunten en assists zorgen, dat is zijn sterkte. Al vrees ik dat het aanvallende trio Saka-Odegaard-Martinelli in het hoofd van Arteta gebeiteld is. Maar Trossard zal altijd de eerste vervanger zijn, al is hij eigenlijk veel meer dan dat."

Ik denk dat ze zich zullen focussen op de Champions League. Tim Wielandt

Dus, springt Arsenal over City dit seizoen? “Een titel zal er nog niet inzitten", stelt Wielandt.

"Ik denk dat ze zich zullen focussen op de Champions League. En het grote verschil met Manchester City is nog steeds hun "B-elftal", dat is bij City gewoon beter. Wat nodig is voor een strijd op twee fronten."

3. Keert de rust eindelijk terug bij Man. United?

"Neen", reageert Wielandt meteen. “Het is de grootste club van Engeland. Het Hollywood in Manchester. Er moet altijd iets gebeuren. Zelfs onder Alex Ferguson was het niet vaak rustig.” “Maar buiten de eerste 2 speeldagen, was vorig seizoen niet slecht voor United. Zo hebben ze ook nog de League Cup gewonnen en de FA Cup-finale gespeeld.” “Ik zie dit jaar een peloton met outsiders zich vormen achter City. Die ploegen, ook Arsenal en Man. United reken ik hierbij, gaan van elkaar punten afpakken. De strijd om de top 4 kan heel interessant worden", voorspelt Wielandt.

Erik Ten Hag won in zijn debuutseizoen de League Cup met Manchester United.

4. Kan Newcastle dankzij de oliedollars meestrijden voor de titel?

Opnieuw volgt een snelle "neen" bij Wielandt. "Ook Newcastle zit dankzij zijn sterke seizoen in de Champions League, daarboven is de concurrentie in de Premier League zeer zwaar. Ze hebben nog niet de ervaring om elk seizoen competitief te zijn in de Premier League én mee te dingen in de Champions League." "Wanneer Newcastle dit seizoen - door de Champions League - buiten de top 4 valt, is het zeker geen mislukt seizoen”, is Wielandt mild. Newcastle pakt het dan ook rustig aan, het haalt geen gigantische namen. Ondanks het miljardenvermogen lijkt de club niet in de problemen te willen komen met de Financial Fair Play. “Ze zijn netjes bezig en hebben met Eddie Howe een zeer goede coach. Ze willen het stap per stap doen."

5. Was het de juiste keuze van Liverpool om door te gaan met Klopp?

Het is de enige vraag waarop Wielandt geen eenduidig antwoord wil geven. Liverpool had het vorig seizoen lang moeilijk en raakte te laat op toerental om de Champions League te halen. Het bestuur panikeerde evenwel niet en bleef vol geloven in succescoach Jürgen Klopp. "Of het de juiste keuze is weten we pas achteraf, dat kan je nu nog niet zeggen. Ik denk wel dat ze weer meedoen voor de top 4. Meer kan je niet verwachten, ze zijn achteraan te kwetsbaar." Voor deze kwetsbaarheid ziet Wielandt een belangrijke oorzaak: "Ze missen een verdedigende middenvelder. Roméo Lavia wordt genoemd, dat type hebben ze echt nodig." "De enige speler die op dit moment die positie kan innemen is Thiago, en hij is te vaak geblesseerd. Ze missen iemand als Fabinho of Henderson (die beiden naar Saudi-Arabië vertrokken, red.)."

Liverpool mist iemand als Fabinho of Henderson. Tim Wielandt

6. Valt of staat het seizoen van Tottenham met het dossier Kane?

Harry Kane lijkt te vertrekken bij Tottenham. Het clubicoon moet bij Bayern München eindelijk de vervanger van Lewandowski worden. Wielandt ziet het voor Tottenham niet goedkomen zonder Kane. "Als hij vertrekt, kunnen ze maximum op de subtop mikken. Gift Orban wordt genoemd als vervanger, dat lijkt me geen zekerheid. Harry Kane blijft het verschil tussen Tottenham bij de top of niet, zijn toekomst is dus cruciaal voor de club." Tottenham start het seizoen ook met een nieuwe coach, Ange Postecoglou kwam na een boerenjaar over van Celtic. "Hij geeft me een sterke indruk en weet wat het is om prijzen te pakken. Al is het van Schotland nog een grote stap naar de Premier League."

Talisman Harry Kane lijkt te vertrekken bij Tottenham.

7. Moet Chelsea Lukaku nog een kans geven?

38 doelpunten in 38 wedstrijden, slechts 4 teams scoorden afgelopen seizoen minder dan Chelsea. Wielandt gelooft dat Lukaku een oplossing kan zijn voor de aanvallende problemen van de Londenaars. Vervanger Nkunku blesseerde zich meteen voor 4 maanden, terwijl de soap rond onze landgenoot nog niet lijkt te eindigen. "Er zal eerst opnieuw gesproken moeten worden met de trainer, want er was afgesproken dat Lukaku vertrekt. Om als coach opeens te vragen of hij toch kan spelen is niet gemakkelijk." Veel alternatieven zijn er momenteel niet voor Chelsea. “Anders moet nieuwkomer Jackson voor de doelpunten zorgen. Hij gaf een erg scherpe en doelgerichte indruk in de voorbereiding. Moedryk zie ik niet ineens ontploffen, al kan het natuurlijk altijd.”

Romelu Lukaku en Chelsea: voorlopig geen geslaagd huwelijk.

8. Kan Vincent Kompany met Burnley hetzelfde voetbal brengen als in The Championship?

We krijgen dit seizoen een primeur in de Premier League. Voor het eerst is er een Belgische coach. Vincent Kompany leidde Burnley vorig seizoen met wervelend voetbal naar de titel in de tweede klasse en maakt zich op voor zijn debuut op het hoogste niveau.

Kompany verliest liever elke match door op dezelfde manier te spelen dan zijn principes te verlaten. Tim Wielandt

Wielandt is er zeker van dat Kompany zijn gekende filosofie zal doortrekken. “Kompany verliest liever elke match door op dezelfde manier te spelen dan zijn principes te verlaten. Ook de spelers die gekomen zijn, zullen voetbal moeten spelen zoals hij het wil. " Het is voor nieuwe ploegen altijd moeilijk om in de reeks te blijven, maar Wielandt ziet het goedkomen: “Ze gaan wel genoeg punten rapen, er zijn enkele ploegen minder sterk."

Vincent Kompany was vorig seizoen de gevierde man bij Burnley.

9. Welke Belg wordt de positieve verrassing?

Het antwoord op deze vraag laat niet lang op zich wachten. "Youri Tielemans", zegt Wielandt met volle overtuiging. Hij maakte eerder deze zomer de overstap van Leicester City naar Aston Villa. “Hij was al een tijdje uitgespeeld bij het gedegradeerde Leicester City. Om tegen de degradatie te vechten, heb je strijders nodig, Tielemans had daar niet veel zin in. In Leicester zijn ze blij dat hij weg is, de mensen vergeten snel.” “Tielemans kende een goede voorbereiding bij Aston Villa, dat is echt een geweldige ploeg. Coach Unai Emery leidde hen vorig seizoen al naar Europees voetbal, ik zie ze met hun goede transfers als dé outsider voor de top 4. "

Ik zie Aston Villa als dé outsider voor de top 4. Tim Wielandt

Een andere Belgische middenvelder die vorig seizoen furore maakte is Amadou Onana. Hij lijkt bij Everton te blijven. “Onana kan beter vertrekken. Tegen degradatie vechten is eens een goede ervaring, maar die heeft hij vorig jaar al gehad. Ik had gehoopt dat hij al de volgende stap zou gezet hebben.”

10. Kan Bart Verbruggen zich ook in de Premier League onderscheiden met Brighton?

De laatste vraag kent een negatief antwoord. Wielandt ziet het voorlopig zelfs een beetje somber in voor Verbruggen, de duurste uitgaande doelman ooit in België. “Ik denk niet dat Verbruggen zal starten, hij kan eventueel later in doel komen als titularis Steele fouten maakt. Dat Verbruggen goed is staat buiten kijf, maar elke volwaardige Premier League-club heeft 2 goede keepers.” Brighton doet het overigens al enkele seizoenen uitstekend. De ploeg van Italiaanse coach De Zerbi mag voor het eerst Europa in. “Brighton is echt zoals Union. Ze worden elk jaar leeggeroofd, en dan komen er andere spelers die het even goed doen. Er zit een heel goede scouting en er staan altijd al vervangers klaar. Als Mitoma nu nog vertrekt zal Adingra meer spelen. Hij was sterk in de voorbereiding en zal kansen krijgen.”