Vernieuwd Chelsea en Liverpool verdelen de punten op openingsspeeldag

Het duel tussen Chelsea en Liverpool was ook het duel tussen de twee flops van vorig seizoen. Een grondig vernieuwd Chelsea, coach Pochettino zette 4 nieuwkomers in de basis, moest na 18 minuten al achtervolgen.

Diaz gleed na een knappe aanval een scherpe voorzet van Mo Salah in doel voor de 0-1. Tien minuten later dacht Liverpool dat die voorsprong verdubbeld was, maar Mo Salah stond net buitenspel voor hij de bal voorbij Chelsea-keeper Sanchez prikte.

Chelsea moest de storm uit Liverpool even laten overwaaien en kon nog voor de rust de bordjes in evenwicht hangen. Liverpool kreeg de bal niet weg na een hoekschop en verdediger Disasi bracht Chelsea weer in de match: 1-1.

Na de rust had Chelsea het meerendeel van het balbezit. In de slotfase kregen beide teams nog een kans op de zege. De afgeweken knal van Liverpool-invaller Nunez zeilde net naast, op een snelle tegenaanval kon Chelsea-invaller Moedryck niet besluiten.