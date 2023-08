Geen sprookje voor Burnley en Kompany bij debuut in Premier League

Welkom in de Premier League!

Iets meer dan drie minuten en Burnley had kennisgemaakt met een eerste gouden regel in de Premier League. Geeft Erling Haaland geen halve meter ruimte in het strafschopgebied.

Dat deden de spelers van Kompany wel. De pre-assist was van De Bruyne, Rodri bracht de bal opnieuw voor en Haaland deed de rest: 0-1.

Trainer Kompany heeft graag dat zijn team de bal opeist, maar hij zal op voorhand wel geweten hebben dat die opdracht mission impossible zou worden tegen City. Na een kwartier had City 82 procent balbezit.

Maar niet alles was rozengeur- en maneschijn bij City. Na 21 minuten viel een tot dan goed spelende Kevin De Bruyne uit. Afwachten hoe erg de blessure is, maar de kapitein van City had duidelijk de pest in toen hij van het veld stapte.