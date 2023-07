BEKIJK: Sportweekend in spoor van Remco Evenepoel in Baskenland: "Nog 1 lange training voor WK"

Remco Evenepoel scoorde zaterdag een 3 op 3 in de Clasica San Sebastian, zijn laatste koers als wereldkampioen. Volgende week wacht in Glasgow de kans om die titel te verlengen. Sportweekend volgde de kopman van Soudal-Quick Step in het Baskenland en zag hem blinken in zijn vel. Hij is klaar voor het WK en de Vuelta: "Ik kijk ernaar uit om tegen Vingegaard te koersen en van hem te leren."