Het jaar in de regenboogtrui van Remco Evenepoel: kort maar zeer krachtig

De Clasica San Sebastian wordt (voorlopig) de laatste koers van Remco Evenepoel in de regenboogtrui. Omwille van het nieuwe, vervroegde tijdstip van het WK heeft Evenepoel geen volledig jaar als wereldkampioen kunnen rondrijden. Dit betekent evenwel niet dat hij zijn titel geen eer aandeed, wij overlopen zijn succesvol jaar in de regenboogtrui.

22/01 - 29/01: Ronde van San Juan: 7e plaats

Remco Evenepoel begint zijn seizoen in Argentinië. De ronde van San Juan is het eerste deel van zijn voorbereiding en hij gaat dan ook niet voluit. Het mooiste moment van Evenepoel is rit 2. Hij trekt mee de sprint aan voor ploegmaat Fabio Jakobsen, die het voorbereidend werk van de wereldkampioen afrondt. Evenepoel eindigt 7e in het algemeen klassement, gewonnen door Miguel Angel Lopez.

20/02 - 26/02: UAE Tour: 1e plaats + winst in ploegentijdrit

Een maand later gaat Evenepoel van start in de UAE Tour. De wereldkampioen staat al wat verder in de voorbereiding en wil vol voor winst gaan. Door winst in de ploegentijdrit komt Evenepoel al snel aan de kop van het klassement en die geeft hij niet meer af. Klimmen lukt vlot voor de Belg en dichtste achtervolger Luke Plapp eindigt op 59 seconden. Evenepoel wint naast het algemeen klassement ook het jongerenklassement en is tevreden. "Misschien lig ik zelfs wat voor op mijn schema richting de Giro", klinkt het vol vertrouwen.

20/03 - 26/03: Ronde van Catalonië: 2e plaats + winst in ritten 3 en 7

De volgende stop van de wereldkampioen: de Ronde van Catalonië. Ook hier toont Evenepoel zijn goede vorm. Het wordt dagelijks een beklijvend gevecht met Primoz Roglic om de eindwinst, uiteindelijk komt de wereldkampioen 6 seconden te kort. Gelukkig is er een troostprijs voor Evenepoel, die in rit 3 zijn eerste individuele zege als wereldkampioen pakt. Later in de week wint hij ook nog de slotrit. Al is er toch iets wat Evenepoel nog dwars ligt: "Jammer van die jongerentrui, ik wou een foto met de regenboog."

23/04: Luik-Bastenaken-Luik: 1e plaats

En of hij die foto met de regenboog zou krijgen. In Luik-Bastenaken-Luik wordt een titanenduel voorspeld tussen Evenepoel - winnaar van de vorige editie - en Tadej Pogacar. Wanneer de Sloveen letterlijk wegvalt, is de wereldkampioen helemaal los. Evenepoel snelt weg op La Redoute. Tom Pidcock kan nog heel even zijn wagonnetje aanhangen, maar ook hij maakt geen schijn van kans tegen een ontketende Evenepoel. De regenboogtrui soleert naar een tweede Luik-Bastenaken-Luik op een rij en lijkt volledig klaar om te schitteren in de Giro.

06/05 - 15/05: Ronde van Italië: genekt door corona na 2 tijdritoverwinningen

In mei begint Evenepoel vol vertrouwen aan zijn hoofddoel van het seizoen: de Giro. De ronde begint met een tijdrit en dit is meteen een kolfje naar de hand van Evenepoel. Onze landgenoot, die in een tijdrit natuurlijk niet in de regenboogtrui rondrijdt, zet zijn ambities direct kracht bij en draagt vanaf dag 1 de roze trui. Deze geeft hij enkele dagen later bewust af om niet 3 weken de last ervan te hoeven dragen. Evenepoel komt nog in de eerste week 2 keer ten val, waaronder zelfs door een loslopende hond. Hij herstelt echter goed en lijkt in orde. Een dag voor de tweede tijdrit krijgt Evenepoel het opeens moeilijker en pakt Roglic al een handvol seconden terug. Twijfels komen naar boven en ondanks dat hij ook de tweede tijdrit wint is het duidelijk dat de Belg niet op topniveau is. Later die avond wordt duidelijk waarom: Evenepoel test positief op corona en verlaat de Giro onmiddellijk. Het grootste doel van het jaar eindigt dus al na één tumultueuze week. Evenepoel laat het niet aan zijn hart komen en probeert later deze zomer in de Vuelta een tweede grote ronde op zijn naam te schrijven.

11/06 - 18/06: Ronde van Zwitserland: 3e plaats + winst in rit 7

Na de corona-besmetting neemt Evenepoel enkele weken de tijd om te herstellen. De wereldkampioen maakt zijn rentree in de Ronde van Zwitserland, waar hij tweede wordt in de openingstijdrit, op 6 seconden van winnaar Stefan Küng. Evenepoel is in de rest van de week duidelijk nog niet op zijn beste niveau. Hij komt zichzelf in Zwitserland enkele keren tegen, tot het noodlot toeslaat. In rit 5 overlijdt thuisrijder Gino Mäder na een zware val in een afdaling. De rest van de Ronde van Zwitserland wordt een langgerekt eerbetoon aan de Zwitser. Evenepoel toont wel dat zijn vorm groeit en wint rit 7 na een solo van 25 kilometer. Aan de finish maakt hij een mooi gebaar voor zijn overleden collega.

22/06-25/06: Belgisch kampioenschap: schuiver in tijdrit, winst in wegrit

Tot slot staat er in juni voor Evenepoel nog het Belgisch kampioenschap op de planning. In de tijdrit, opnieuw niet in zijn regenboogtrui, komt "de Aerokogel" al snel ten val en kan hij de verloren tijd niet meer goedmaken. Evenepoel eindigt 4e, Wout van Aert wint eenvoudig. Later die week rijdt Evenepoel ook de wegrit. Vooraf is hij vastbesloten om zijn regenboogtrui nog eens te laten blinken. Hij doet dit met verve en ontsnapt met Alec Segaert. Evenepoel wint het sprintje en haalt in de regenboogtrui de Belgische titel binnen.

Het regenboogjaar van Remco Evenepoel