Tiesj Benoot (10e in San Sebastian): "Onze kopman voor het WK is klaar. Net als die andere 2"

"Beter worden ga ik nu niet meer doen. Ik denk dat het nu een week rusten is tot het WK om dan de supercompensatie zijn werk te laten doen. Al het werk is gebeurd."

"Ik had een goeie dag, maar het was niet super", analyseerde de Gentenaar zijn koers. "En ik ben ook even tegen de muur gereden tijdens die tegenaanval met Felix Gall."

Tiesj Benoot stak zijn neus aan het venster in de achtervolging op Remco Evenepoel en eindigde uiteindelijk als 10e in de grote groep der geslagenen.

Ploegmaat Nathan Van Hooydonck boekte een ticketje voor de vroege vlucht en deed daarna nog zijn duit in het zakje voor Benoot.

"Ik voelde me in het begin niet echt top. Na een halfuur kwam ik er wat door. En doordat ik in de lange vlucht zat, kwam ik heel ver in de koers", pufte hij uit.

"Ik kreeg deze week weer wat last van mijn rug, na mijn valpartij in de Tour. Maar dat is de afgelopen twee dagen terug beginnen te beteren. En ik denk dat ik zeker niet uitgewrongen ben na de Tour."