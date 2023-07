Neoprof Florian Lipowitz kent grote doorbraak in Tsjechië, Adam Toupalik laat thuisfans juichen in slotrit

Florian Lipowitz maakte begin dit jaar definitief de overstap naar Bora-Hansgrohe, waar hij een jaar eerder al een paar maanden als stagiair van het grote werk mocht proeven.



Lipowits liet in de Sibiu Cycling Tour, eerder deze maand, al zien dat hij steeds dichter bij de top en dus ook bij een eerste profzege kwam.



In deze Ronde van Tsjechië was het dan effectief bingo. In de bergrit naar Pustevny was de 22-jarige Duitser net iets sneller dan de Noren Per Strand Hagenes en Anders Halland Johannesen.



Een dag later was Lipowitz opnieuw op de afspraak, al ging de zege toen wel naar een ander talent, de Noor Johannes Staune-Mittet.



Lipowitz had een riante voorsprong voor de slotrit, geen rustige parade richting Sternberk, wel een pittige finale, met lokale rondjes met de 'Ecce Homo'-klim erin.



De leider nam op het einde zelf het heft in handen en deed ook een gooi naar een tweede ritzege, maar het was de Tsjech Adam Toupalík die de juiste versnelling plaatste.



Ben Zwiehoff kon zich nog net voor zijn ploegmaat op de 2e plaats zwieren, waardoor Bora-Hansgrohe 1 en 2 heeft in de eindstand. Dat gaat ten koste van de jonge Belg Kamiel Bonneu, die nog van de 3e naar de 4e plaats terugviel.