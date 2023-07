Rafal Majka maakt zich erg breed en houdt thuisfeestje op Poolse pukkel

Gisteren werd hij nog geremonteerd in de laatste hectometers, vandaag heeft Rafal Majka (UAE) wel het zegegebaar kunnen maken in de Ronde van Polen. De meesterknecht was sneller dan leider Matej Mohoric, Michal Kwiatkowski en Ilan Van Wilder. Kwiatkowski protesteerde wel nadat Majka een wandelingetje had gemaakt tijdens de sprint.