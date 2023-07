Lennert Van Eetvelt sneuvelt met de lijn in zicht, Matej Mohoric slaat dubbelslag

Tim Merlier mocht na zijn zege van gisteren beginnen in de gele leiderstrui, maar een nieuwe kans op een sprint zou hij vandaag niet krijgen in Karpacz.

Op een steil klimmetje in het slot barste de strijd om de ritzege open. Rafal Majka stak het vuur aan de lont en kreeg bergop het gezelschap van de jonge Van Eetvelt Lennert.

Met z'n tweeën doken ze de slotkilometer in, maar die bleek net te lang voor het duo. Met enkele stevige halen ging Matej Mohoric nog over de twee.

João Almeida plakte in het wiel van de Sloveen, maar raakte er niet meer over. De andere favorieten voor de eindzege verloren wel een aantal seconden.

Mohoric, die ook in de Tour uitstekend op dreef was, is ook de nieuwe leider. Morgen staat de koninginnenrit op het menu in Polen.