Serrano smikkelt de zege op de Citadel weg voor de neus van Teuns

Mathieu van der Poel was vorig jaar de beste op de Citadel in Namen en kwam in zijn regenboogtrui zijn titel verdedigen.

Hij stuurde alleszins een van zijn mannetjes mee in de ontsnapping. Dries De Bondt kreeg het gezelschap van landgenoot Kelly Molly en de Canadees Pier-André Coté. De Bondt weerstond het langst aan de vele prikken van achteruit, maar ook hij werd ruim op tijd gegrepen.

Met de Citadel in zicht probeerden er slag om slinger nog renners weg te raken, maar zonder succes. De juiste aanval leek er pas met de finish in zicht te komen. Dylan Teuns versnelde en leek het te gaan halen, maar Serrano reed het gat nog dicht en won dan het sprintje met twee.

Zo pakte de Spanjaard de zege, pas de 5e in zijn carrière. Teuns mocht samen met Jasper De Buyst mee op het podium. Van der Poel werd 4e.