Oekraïense schermster die Russin de hand weigerde, krijgt wildcard voor de Olympische Spelen

Olga Charlan was gisteren de eerste Oekraïense sporter in anderhalf jaar die mocht uitkomen tegen een Russin. Ze won haar wedstrijd tegen Anna Smirnova, maar weigerde daarna haar hand te schudden.



Omdat dit een overtreding is van het reglement van de Internationale Schermfederatie (FIE) diende Smirnova een klacht, die ze kracht bijzette met een protest van bijna een uur in de arena.

Charlan werd gediskwalificeerd op het WK en kreeg zelfs een schorsing, maar een dag later wordt die laatste - na fel protest van de Oekraïners - teruggedraaid.



Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, verzekerde vandaag ook dat Charlan volgend jaar mag deelnemen aan de Spelen, "mocht ze zich hiervoor niet op eigen kracht kwalificeren". Normaal gezien moeten schermers zich, onder meer door punten te verzamelen op het WK, plaatsen om een olympisch ticket te verdienen.