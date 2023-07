Oekraïense schermster weigert hand van Russische opponente en wordt gediskwalificeerd

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was het voor Oekraïense sporters verboden om de confrontatie aan te gaan met een Russische tegenstander.



Maar omdat de Oekraïense regering deze regel voorzichtig wil laten varen, kon Olga Charlan op het WK schermen als eerste sporter van haar land in bijna anderhalf jaar een Russische opponente bekampen (op het tennis na, dat een uitzonderingspositie heeft).



Charlan haalde het tegen Anna Smirnova - die onder neutrale vlag deelnam - met 15-7. Toen Smirnova na de wedstrijd de hand reikte aan Charlan dacht die zich ervan af te kunnen maken door enkel met de sabels te klinken.



Maar dat pikte Smirnova niet. In de regels van de Internationale Schermfederatie FIE staat dat "beide schermers elkaar de hand moeten schudden als de jury een beslissing heeft genomen".



Smirnova weigerde de arena te verlaten en bleef daar bijna een uur na de match zitten. Uiteindelijk kon de FIE niets anders doen dan haar op basis van haar eigen reglement gelijk te geven en Charlan te diskwalificeren.

Zoals verwacht viel die beslissing niet in goeie aarde in Oekraïne. De Oekraïense schermfederatie bestempelt de diskwalificatie als "absoluut schandalig".