Hoe stoomt Sport Vlaanderen zijn topsporters klaar voor de Olympische Spelen in Parijs?

Over 366 dagen vaart de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs de Seine af. Atleten hebben dus nog een jaar de tijd om zich voor te bereiden en te kwalificeren. Topsporters met een contract bij Sport Vlaanderen kunnen daarvoor rekenen op heel wat ondersteuning.

De Olympische Spelen zo dicht bij huis, dat vindt Vlaams minister van Sport Ben Weyts alvast een goede zaak: “We hopen dat de Spelen in Parijs extra effect zullen hebben. Dat ze nog meer gaan leven én nog meer mensen warm maken voor sport.” “Met Sport Vlaanderen bereiden we ons al heel lang voor. We hopen dan ook op glansprestaties van onze atleten in Parijs.”

Wie mag naar Parijs?

Schitteren op de Spelen, het is de droom van elke atleet. Maar wie die droom in 2024 in vervulling ziet gaan, is nog niet duidelijk. 75 topsporters hebben een contract bij Sport Vlaanderen. Hoeveel van hen al een ticket voor Parijs op zak hebben is volgens Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport, onmogelijk te zeggen. “De meeste kwalificatieplaatsen in een bepaalde discipline zijn quotaplaatsen per land. Pas tegen het einde van de rit wordt beslist wie die plekjes inneemt.” “We weten wel wie - normaal gezien - aan de minimumvereisten zal voldoen, maar of dat effectief resulteert in deelname hangt van vele factoren af: blessures, het aantal kandidaten, eerdere prestaties… Dat is nu nog niet te voorspellen.”

Bokser Vasile Usturoi heeft zijn ticket voor Parijs wél al zeker op zak.

Een contract en omkadering op maat

“Iedereen die aantoont dat hij het potentieel heeft om een top 8-plaats te halen op de Spelen komt in aanmerking voor individuele ondersteuning van Sport Vlaanderen”, legt Coeckelberghs uit. “Alleen sporters die actief zijn in meer lucratieve circuits moeten het zonder contract stellen. Topsporters die financieel autonoom zijn, hebben immers geen nood meer aan een contract om de volledige focus op topsport te kunnen leggen.”

De ondersteuning van de prestatieprogramma's is echt maatwerk voor elke sporter. Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport

Waaruit bestaat die ondersteuning dan precies? “In de eerste plaats is dat een contract: dat kan voltijds zijn of in de vorm van een topsportstudentencontract, voor wie nog studeert.”

“Daarnaast levert Sport Vlaanderen de grootste financiële bijdrage aan de prestatieprogramma’s. Dat is een behoorlijk pakket: verblijf- en verplaatsingskosten voor trainingen en stages in binnen- en buitenland, maar ook de omkadering van de sporter: coaches, kine, (para-)medische staf…” En dat zijn altijd heel aparte constructies, weet Tom Coeckelberghs: “In sommige gevallen betalen we gewoon één fulltime coach, maar bij ploegsporten of samengestelde teams moeten we vaak samen met het BOIC of Adeps naar een oplossing zoeken. Het is echt maatwerk voor elke sporter of elk team.”

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Alles om prestaties te optimaliseren

Topsport is dus nooit bandwerk, maar altijd maatwerk. “Sport Vlaanderen kijkt altijd naar de individuele noden van elke sporter om te bepalen wat hij of zij nodig heeft om te presteren op het eerstvolgende EK, WK of de Olympische Spelen.” “Stel dat een topper uit blessure komt, dan kan bijvoorbeeld een extra arts ingeschakeld worden om het herstel optimaal aan te pakken.” Volgens Coeckelberghs verschilt de aanpak in een pre-olympisch jaar niet fundamenteel van een ander jaar: “Sportfederaties kunnen wel aangeven of er nood is aan extra steun. Zo was er in de voorbereiding op de Spelen in 2021 een project dat sporters leerde omgaan met de hitte in Tokio.”

Zeilen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts volgende maand op het WK in Scheveningen naar een olympisch ticket?

Ook in de pre-olympische stages van het BOIC speelt Sport Vlaanderen een cruciale rol: “We bekijken samen met het BOIC wie wordt uitgenodigd voor die stages, welke coaches meegaan… Alles gebeurt in onderling overleg.”

“Veel atleten en coaches die deel uit maken van de Belgische delegatie staan op de payroll van Sport Vlaanderen, dat dan ook de nodige inspraak claimt.”

Urban sporten zijn aantrekkingspool voor jongeren

90% van de Vlaamse middelen voor topsport gaat naar olympische sporten. Dat nieuwe disciplines als skateboarden en breaking daar voortaan ook van meegenieten, werd niet overal toegejuicht. Maar minister Weyts verdedigt die keuze: “Natuurlijk moet een topsporter altijd aan onze basisvoorwaarden voldoen: het talent om top 8 op mondiaal niveau te halen, maar ook de ambitie en het engagement om dat effectief waar te maken.”

Als we urban sporten op korte termijn ondersteunen, plukken we er op lange termijn de vruchten van. Ben Weyts, Vlaams minister van Sport

“In het skateboarden eindigden onze twee atleten in Tokio rond de twaalfde plek. Het potentieel is er dus", zegt Weyts. "We bouwen momenteel een topsportskatehal in Sport Vlaanderen Hofstade en bovendien staat Vlaanderen vol met skateparkjes. Dat is een prima voedingsbodem om meer jongeren aan het sporten te krijgen." "Als olympische atleten van eigen kweek hen daarbij kunnen inspireren, zetten wij er graag op in.”



(lees voort onder Instagrampost)

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook breaking is zo’n aantrekkingspool voor de jeugd, vindt Weyts: “Maxime Blieck is al enkele jaren wereldtop en Camine Van Hoof werd 10e op het WK in 2022.”

“Breaking is een groeiende en laagdrempelige sport. Als we die op korte termijn ondersteunen, zullen we er op langere termijn de vruchten plukken.” “We kijken dus ook naar het bredere potentieel van een sport. Neem golfsurfen, nog zo’n nieuwe olympische discipline. Op de Noordzee kan je jammer genoeg niet elke dag op golven van vier meter surfen. Het potentieel is bij ons kleiner. Dat is een van de redenen waarom er geen structurele ondersteuning is vanuit Sport Vlaanderen.”



(lees voort onder foto)

Maxime "Madmax" Blieck, een van de twee b-girls met een topsportcontract.

Geen Spelen, geen contract?

Is een topsporter die zich toch niet weet te plaatsen voor Parijs, zijn contract meteen kwijt? “Niet noodzakelijk, nee”, sust Tom Coeckelberghs. “Want wij kijken ook naar EK’s en WK’s. Stel dat er voor de Spelen nog een volwaardig EK of WK is waarin de atleet aantoont dat hij wel degelijk het potenteel “top 8 op mondiaal niveau” heeft, dan is er geen probleem.”

Niemand heeft altijd alles in de hand. Het worden nog spannende maanden. Tom Coeckelberghs, afdelingshoofd Topsport