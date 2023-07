Team Belgium 1 jaar voor Parijs 2024: "Beter doen dan 7 medailles in Tokio met in beste geval 173 atleten"

Op 26 juli 2024 wordt de olympische vlam aangestoken in Parijs voor de 30e editie van de moderne Zomerspelen. Tot 11 augustus 2024 is de Franse hoofdstad het toneel van het grootste sportevenement ter wereld. Hoe staat Team Belgium ervoor 1 jaar voor de Spelen? We vroegen het aan delegatieleider Olav Spahl: "We willen beter doen dan de 7 medailles in Tokio 2020."

Welke Belgen zijn er al geplaatst?

Op dit moment hebben 11 individuele atleten en 1 team zich al geplaatst voor Parijs 2024. "We tellen kwalificaties in 4 sporten: atletiek, boksen, zwemmen en paardrijden", legt Spahl uit, die ook topsportdirecteur is van het BOIC (Belgisch, Olympisch en Interfederaal Comité).



"Hanne Claes op de 400m horden, Cynthia Bolingo op de 400m, Tibo De Smet op de 800m en marathonlopers Bashir Abdi, Koen Naert en Hanne Verbruggen voldeden aan de internationale minima."



"Vorige maand op de Europese Spelen in Krakau pakten boksers Oshin Derieuw en Vasile Usturoi een ticket. Zwemster Valentine Dumont verzekerde zich van de kwalificatie in juni in Rome, wat Roos Vanotterdijk en Lucas Henveaux haar al voordeden op de Belgische kampioenschappen."



Het Belgische jumpingteam tot slot was al langer zeker van Parijs dankzij hun eindzege in de Nations Cup in oktober 2022.



"In een bestcasescenario mogen we verwachten dat Team Belgium voor Parijs 173 atleten groot zal zijn. We hebben het volste vertrouwen in nog veel opportuniteiten voor onze atleten om zich te plaatsen."



Oshin Derieuw is de eerste vrouwelijke bokser die ons land op de Spelen zal vertegenwoordigen.

Ter vergelijking: Team Belgium telde voor de Spelen van Tokio 2020 - die door corona in 2021 plaatsvonden - 122 atleten.



Het aantal ploegsporten is natuurlijk bepalend voor de grootte van de selectie. "Op dit ogenblik houden we rekening met de volleybalvrouwen, de basketbalvrouwen en de hockeymannen, die in Tokio goud pakten", telt Spahl.



"We geloven ook sterk in de hockeyvrouwen, die zich op het EK in augustus of anders begin 2024 in de olympische kwalificatietoernooien kunnen plaatsen."



De sportzomer belooft druk en belangrijk te worden voor een ticket voor Parijs 2024: "Er staan heel wat afspraken op de agenda in het kwalificatietraject richting de Spelen: onder meer het WK atletiek, het EK hockey, het WK kajak, het WK wielrennen, het WK roeien..."



"In oktober zullen we meer zicht hebben over hoe de delegatie er zal kunnen uitzien."



De hierboven genoemde atleten zijn bovendien selecteerbaar, nog niet geselecteerd. De eerste selectie van het BOIC mogen we in april 2024 verwachten.



"De kwalificatiewedstrijden worden op 30 juni van dat jaar afgesloten, begin juli kennen we het voltallige Team Belgium voor Parijs."

Wat zijn de ambities voor Parijs 2024?

In Tokio 2020 pakte België 7 medailles: 3x goud (Derwael, Red Lions, Thiam), 1x zilver (Van Aert) en 3x brons (Casse, jumpingteam, Abdi).



Met ook nog 26 top 8-plaatsen was dat de beste Belgische prestatie sinds de Spelen van Parijs 1924. De delegatie in Tokio was ook wel de grootste sinds Helsinki 1952.



De missie van het BOIC is om het aantal Belgen in de top 8 van de wereld op de Olympische Spelen te verhogen. "Op basis van de resultaten van vorig en dit jaar mogen we ervan uitgaan dat we in Parijs beter zullen doen dan in Tokio", is Spahl optimistisch.



"Ik denk bijvoorbeeld aan het mooie verhaal van de Belgian Cats, die het EK wonnen. Als zij zich volgend jaar kunnen kwalificeren, mogen zij ook meer ambiëren."



"De ambitie is dus om beter te doen dan in Tokio, er zijn trouwens ook atleten en federaties die deze ambitie zelf al uitspraken."

Beter topsportbeleid loont

De betere resultaten komen niet uit de lucht vallen. De Belgische sportfederaties hebben samen met de gemeenschappen - sport is een regionale bevoegdheid - de voorbije jaren strategische beslissingen genomen voor een performant topsportbeleid.



De topsportprogramma's werden geprofessionaliseerd, de investeringen verhoogd. De federaties zetten meer in op sportwetenschappelijke omkadering, competente trainers, talentdetectie, gekoppeld aan een goede sportinfrastuctuur.



"Een groter aantal Belgische atleten behoort nu tot de internationale top 5 en komt dus in aanmerking voor een medaille op de Spelen", stelt Spahl vast.



"In het spoor van deze topatleten ontstaat een volgende generatie die het potentieel heeft om een top 8-plaats te bereiken."



Voor die jonge generatie richtte het BOIC in samenwerking met alle topsportpartners in 2004 "Be Gold" op. "Be Gold steunt de ontwikkeling van de beste jonge talenten met als doel een top 8 op de Spelen. Het project werpt zijn vruchten af."

Olav Spahl.

Atleten die zich al konden kwalificeren voor Parijs 2024: