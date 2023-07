BOIC kiest voor basecamps in België tijdens Spelen in Parijs: "In vertrouwde omgeving blijven"

Oost, west, thuis best. Op een persmoment ter gelegenheid van de Olympische Spelen - die over een jaar plaatsvinden - heeft het BOIC zijn praktische plannen voorgesteld. Zo liet CEO Cédric Van Branteghem weten dat de atleten niet in Parijs, maar wel in Belgische 'basecamps' zullen verblijven tijdens het toernooi. "Hier hebben we fantastische topsportinfrastructuur.", klonk het.