Victor Schelstraete mikt op de top na 1e zege na Spelen: "Als ik de juiste plek raak, overleven er niet veel"

"Dit was een goede eerste ervaring. Het was spectaculair in eigen huis, een plezier om voor vrienden en familie te mogen boksen."

"Het was een taaie tegenstander, zeker geen sukkelaar. In de eerste ronde ging ik iets te veel op zoek naar de knock-out. Maar als ik de juiste plek raak, als ik iemand pijn heb gedaan, dan overleven er niet veel."

Macht der gewoonte? "Ik had nog wat ringroest", verraste de Gentenaar. "Ik kom uit een lange pauze na de Spelen en het was mijn eerste profkamp. Ik moest het tempo nog wat gewoon worden."

Geen 3 rondes meer zoals bij de amateurs, want Victor Schelstraete werkte gisteren voor eigen publiek zijn eerste profkamp na de Spelen af. Toch was hij na 3 rondes al klaar met de Fransman Fabrice Lewis Menayame.

En nu? "On to the next", zegt Schelstraete, die in februari al een volgende profkamp wil inplannen. De nummer 8 van de Olympische Spelen is dan ook ambitieus.

"Ik wil eerst de Belgische titel, dan de Europese titel en dan de wereldtitel. Ik mik op de top, wie weet waar we eindigen."

"Het is belangrijk om gefocust te blijven. Morgen (vandaag, red.) ga ik wat joggen en maandag duik ik weer de gym in. Dit soort kampen is perfect om in de juiste flow te raken."