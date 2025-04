Lotte Kopecky zoekt naar woorden na "misschien wel verkeerde keuze": "Heb geprobeerd, maar is niet gelukt"

De ontgoocheling spatte van het gezicht van de wereldkampioene. Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om na de Ronde van Vlaanderen ook Parijs-Roubaix te winnen. Maakte ze de verkeerde keuze in de finale? "Misschien wel. Dat is ook koers", zei ze.

De wereldkampioene had wel initiatief getoond. Met Marianne Vos sloeg ze even een kloofje, "maar dat gat werd snel dichtgereden". "Ik heb geprobeerd en het is niet gelukt. Meer kan ik op dit moment nog niet zeggen."

"Het is moeilijk om op dit moment al iets te zeggen", zei ze. "Ik denk dat we de koers altijd redelijk in controle hadden, tot op het moment dat Emma Norsgaard en Pauline Ferrand-Prévot wegrijden."

Seconden lang zocht ze naar woorden om haar gevoel te beschrijven na Parijs-Roubaix. Maar het gezicht van Lotte Kopecky sprak boekdelen: voor een 12e plek had ze niet over de kasseien gedokkerd.

Heeft Kopecky te lang gewacht om te reageren op de aanval van Ferrand-Prévot? "Misschien wel. Ik had al op redelijk wat aanvallen gesprongen en kon dat niet blijven doen", zei ze. "Ik moet ook keuzes maken, maar misschien was het de verkeerde keuze. Dat is ook koers."

Na Carrefour de l'Arbre probeerde SD Worx-Protime nog om te schakelen naar de sprint met Lorena Wiebes. "Toen mochten we niet meer twijfelen en was het mijn taak om het gat zo klein mogelijk te maken, maar Pauline was gewoon heel sterk", aldus Kopecky.

"Iets meer steun was fijn geweest, maar ik begrijp ook dat die steun niet komt. We hebben als ploeg al veel gewonnen en dan kom je in een situatie dat ze liever een andere ploeg zien winnen."

"Parijs-Roubaix is een speciale wedstrijd en het is leuk om als ploeg te winnen. We worden nog 3e met Lorena, wat een mooi resultaat is, maar ergens zijn we meer gewoon", besloot de wereldkampioene.