Victor Schelstraete timmert op eigen muziek aan grote droom in profcircuit: "Heb mezelf leren kennen in de ring"

Voortaan volgt Victor Schelstraete de richtingaanwijzer van het profparcours. Na de Olympische Spelen timmert de Belgische bokser zich naar een weg naar boven in het wereldje. "Het profgebeuren moet ik nog onder de knie krijgen", zegt Schelstraete - ook openhartig over verleden en heden - voor zijn kamp in Sportweekend.

In het amateurboksen beleefde Victor Schelstraete (voorlopig) zijn hoogtepunt op de Olympische Spelen in Parijs. Nu gaat de Belgische bokser vol zijn kans in het profcircuit.

Eerstvolgende stap? De kamp in zijn Golden Gloves Gym tegen de Fransman Fabrice Lewis Menayame vanavond.

Maar voor hij vooruitblikt op wat komen zal, kijkt Schelstraete met dankbaarheid over zijn schouder naar zijn verleden.

"Voor mijn eerste kamp zat ik in de kleedkamer en dacht ik: ik kan dit niet doen. Ik had zoveel stress, zoveel angst. Ik was zo verkrampt. Ik weet ook niets meer van die eerste ronde toen. Heel de kamp is in mijn hoofd gehuld in mist", vertelt hij in Sportweekend.

"Mijn trainer Ronny schreeuwde me wakker in de hoek. Wat volgde: een combinatie en een tegenstander die buiten westen lag. De bokser Victor Schelstraete was geboren. 't Spel ès èspe, zeggen ze in Gent."