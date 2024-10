Na Parijs ook Los Angeles? Bokser Victor Schelstraete sluit olympisch vervolg dan toch niet uit

Victor Schelstraete is misschien wel één van de Belgen die afgelopen zomer het meest zijn bijgebleven. Een medaille pakken in Parijs lukte niet, maar hij scoorde wel met z’n vlotte babbel. Zijn olympische debuut was meteen ook zijn afscheid, want hij zet de stap naar het profboksen. Al lijkt dat plots minder zeker. "Als ik profboksen kan combineren met de Spelen, waarom niet."

Met een trui aan is het niet te zien, maar naar eigen zeggen raakte Schelstraete zijn "sixpack" heel snel kwijt na de Spelen, toen de riem er even af mocht. "Mijn sixpack terugkrijgen, dat was een eerste doel dat ik voor mezelf gesteld heb", lacht Victor Schelstraete.

“Na de Spelen was er even geen doel. Dus probeer ik voor mezelf doelen te stellen, bijvoorbeeld die sixpack." Intussen is de Gentenaar alweer even aan het trainen, twee keer per dag. Lopen, fitness en bokstraining in zijn boksclub Golden Gloves.

Dat voor de fysieke update, maar ook mentaal moest hij even bekomen van de Spelen. "Die "olympic blues"? It’s real! Ik mis het wel, ook alles errond en de sfeer in Parijs. Ik denk dat alle atleten dat gevoel hebben."