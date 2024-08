Na de Spelen trekt Victor Schelstraete naar profboksen: "Ik wil Koning Boudewijnstadion vullen"

Geen medaille voor Victor Schelstraete na de nederlaag tegen zijn Spaanse opponent in de kwartfinale van het olympisch bokstoernooi. Toch kan onze landgenoot tevreden terugblikken op zijn knappe Spelen. In Paris by Night sprak Schelstraete over zijn stap van het olympisch amateurboksen naar het profcircuit: "Dit is de perfecte afsluiter, het is tijd voor een nieuw hoofdstuk."

Na zijn knappe parcours in Parijs wilde Karl Vannieuwkerke in Paris by Night weten of we Victor Schelstraete ook aan het werk zullen zien op de Olympische Spelen in Los Angeles over vier jaar.

Blijft hij in het amateurboksen, de tak die op de Spelen beoefend wordt, of waagt hij toch de stap naar het profboksen?

"Ik heb acht jaar in het amateurcircuit gezeten en ben gevormd als bokser, maar ik denk dat dit de perfecte afsluiter is. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk", klonk het eerlijk bij Schelstraete.

Een hoofdstuk waar meer geld in te verdienen valt. "Uiteraard, nu krijg je nul euro voor twee tot drie zware kampen per week. Het is iets minder erg als je een zware kamp verliest en er toch enkele duizenden euro's aan overhoudt."