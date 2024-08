Net geen medaille voor Victor Schelstraete: Spaanse tegenstander is iets te sterk in kwartfinale

do 1 augustus 2024 13:23

De kwartfinale is het eindstation voor Victor Schelstraete in de categorie tot 92 kilogram. Hij verloor na een unanieme beslissing tegen de Spanjaard Enmanuel Reyes Pla. Schelstraete gaf een paar rake klappen in de tweede ronde, maar het volstond niet voor de overwinning. De winnaar van het duel was zeker van een medaille.

Er wachtte een stevige tegenstander op Victor Schelstraete. Enmanuel Reyes Pla evenaarde de energie van de Belg in de ring. Dat zorgde voor een gelijkopgaande eerste ronde. De echte rake klappen bleven uit, maar de score toonde iets anders. De jury gaf het voordeel aan Reyes Pla. In ronde 2 vond Schelstraete zijn ritme. Hij deed de Spanjaard een beetje wankelen en mikte zijn aanvallen goed. Toch viel het kwartje weer niet aan de kant van de Belg. Drie juryleden gaven de 10 punten aan Reyes Pla. Zo moest Schelstraete stevig uithalen in de laatste ronde van 3 minuten. Enkel de Spanjaard tegen het parket slaan zou nog volstaan. Dat lukte niet, want de vermoeidheid leek de bovenhand te nemen. De slagen misten richting en zo kon de Spanjaard al juichen in de laatste seconden. De jury was zelfs unaniem: zege voor Reyes Pla. Zo eindigt het toernooi van Schelstraete bij de laatste 8. Geen medaille voor de bokser, wel een olympisch diploma.

"Ik ben mentaal en fysiek dood"

De praatvaardige Victor Schelstraete had ook na de verloren kamp genoeg aan één vraag om alle emoties te uiten. "Ik ben teleurgesteld, ik heb niet genoeg gedaan. Ik moet de kamp eens herbekijken. Het was een goede start, in de tweede ronde ook." "Ik gaf meer hardere stoten, maar hij heeft de ervaring. Hij verdient het sowieso. Proficiat aan hem. Het is een eer om met hem de ring te delen." Schelstraete keek ook nog even wat verder terug. "Ik heb er alles aan gedaan om terug te komen. Om dit te halen, dat is al meer dan ik vorig jaar van kon dromen."

Het voelt niet echt als een nederlaag. Victor Schelstraete

In de laatste ronde leek Schelstraete het wat moeilijk te hebben. "Ik ben mentaal en fysiek dood", verklaart hij. "Nu pak ik rust, lange rust. Sinds mei heb ik geen rust gehad." "Ik ben zeer dankbaar voor alle fans hier en iedereen die thuis heeft gekeken. Ook bedankt aan Hubert (zijn coach, red.). Hij heeft me door dik en dun gesteund." "Het is al fantastisch om in Parijs te mogen boksen. Het voelt niet echt aan een nederlaag, maar sorry dat het niet gelukt is om te winnen.