Victor Schelstraete opent zijn jacht op gouden medaille met makkelijke overwinning: "De zenuwen waren crazy"

“Alles of niets”, dacht zijn Samoaanse tegenstander in de 3e ronde. Schelstraete incasseerde enkele tikken die op het randje waren, maar onze landgenoot stelde snel orde op zaken door de hamer boven te halen. Onze landgenoot won de partij bij unanieme beslissing van de jury en mag zich opmaken voor de kwartfinales.

Olympisch boksen, dat is 3 ronden van 3 minuten alles geven. “Geen tijd te verliezen”, moet Victor Schelstraete gedacht hebben. Onze landgenoot deelde in de eerste ronde al meteen een aantal mokerslagen uit aan zijn Samoaanse tegenstander.

Victor Schelstraete: "Voor mij is tegenstander een winnaar"

Een gelukkige Victor Schelstraete wist tijdens de wedstrijd al dat het goed zat: "Ik denk dat ik vandaag alles gedaan heb wat ik moest doen. Ik heb één keer echt moeten incasseren, waardoor ik wist dat ik een tandje moest bijsteken. Twee keer heb ik echt goed kunnen uithalen, toen besefte ik dat ik hem onder controle had en hij een knock-out nodig had."

Het respect voor zijn tegenstander is groot bij onze landgenoot: "Mijn tegenstander heeft op geen enkel moment opgegeven. Ik heb veel respect voor hem omwille van deze partij. Ik kan me niet inbeelden hoe zwaar het moet geweest zijn voor hem na het overlijden van zijn trainer. Voor mij is hij een winnaar."

"De zenuwen waren crazy"', gaf een stralende Schelstraete achteraf toe. "Maar als je deze kan overwinnen, sta je op je scherpst. Dat had ik vandaag misschien wel nodig tegen een gevaarlijke tegenstander. De steun van het publiek heeft mij echt geholpen. Ik hoop deze lijn te kunnen doortrekken voor de ogen van mijn vrienden en familie."

"Is het 72 jaar geleden dat een Belgische bokser nog eens gewonnen heeft op de Spelen? Dat besef ik nu nog niet, maar bedankt om me dit te laten weten."