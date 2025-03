"Dat is overroepen door jullie": Mads Pedersen verrast zelfs eigen ploeg, waar ze voedingsbodem voor hoogvorm ontkennen

ma 31 maart 2025 06:19

Is Mads Pedersen (29) ooit al beter geweest? Ook bij zijn eigen ploeg moesten ze toch even in de haren krabben na Gent-Wevelgem. Deze prestatie biedt alleszins perspectieven voor de Ronde van Vlaanderen. "We zullen toch eens goed nadenken wat we dan zullen doen."

Koersen met een plan, het is het uitgangspunt van elke ploeg. Maar als je kopman zo sterk is, dan kan hij zelfs zijn eigen ploegmaats met verstomming slaan. "Of we dit voorspeld hadden? Neen", bekende Jasper Stuyven. "Het plan was om agressief te koersen en dat heeft Mads Pedersen duidelijk gedaan." "Ons plan was om met meerdere kaarten te spelen", legde Alex Kirsch uit. "We wisten dat Mads wellicht de sterkste was van dit veld en met Johnny (Jonathan Milan) hadden we een van de snelste mannen." "We wilden offensief koersen en dit was het gedroomde scenario, want achteraan konden Jasper, Toms (Skuijins) en ikzelf alles blokkeren." "Je mag zeker spreken over een masterclass. Wij hadden voortdurend de meeste renners in het peloton. We zaten altijd vooraan."

Mads heeft ons toch verrast dat hij op de tweede Kemmelberg al solo ging. We dachten dat hij langer gebruik zou maken van dat groepje, maar hij voelde zich heel goed. ploegleider Steven de Jongh

"In De Moeren was iedereen al mee", vulde Stuyven aan. "Daarna bleef Mads goed vooraan zitten en hij koos het juiste moment. Hij ging van ver solo, maar hij maakt het mooi af. Goed gedaan." "Hij heeft ons toch verrast dat hij op de tweede Kemmelberg al solo ging", ontkende ploegleider Steven de Jongh niet. "We dachten dat hij langer gebruik zou maken van dat groepje, maar hij voelde zich heel goed." Risicovol was de onderneming wel. "Maar Mads moest nog slechts even met tegenwind koersen, daarna was het rugwind. En hij had een goeie dag, hé." In zijn oortje werd hij niet teruggefloten. "Neen, want je weet niet wat er achteraan nog gebeurt. De verschillen waren nog vrij klein. Hij kon niet wachten." Als rugdekking stopten zijn ploegmaats af. Stuyven: "Dat ontneemt de motivatie bij de achtervolgers. We zaten telkens in de wielen."

Een fractie

Pedersen keek niet meer om en werd door zijn makkers dus in een zetel gezet. Steven de Jongh: "Ook Johnny geraakte boven. We hoefden Mads niet af te remmen en achteraan hoefden we ook niets te doen." "Ze hebben geweldig gereden. De jongens verdienen dit", sprak de ploegleider van Lidl-Trek. En dan begin je natuurlijk te dromen van meer. Wat is er mogelijk in de Ronde van Vlaanderen? "Mathieu en Tadej staan nog een trede hoger, denk ik", schat De Jongh in. "Wij moeten het van ons blok hebben. Ook Mathieu heeft een sterk blok. UAE net iets minder, denk ik." "Anticiperen kan, ja. We zullen eens goed nadenken over wat we zullen doen. Ik denk niet dat hij nog beter kan worden. Er kan misschien nog een fractie bij, maar laat Mads gewoon gezond blijven en genieten."

Dat Mads geprikkeld is omdat hij niet naar de Tour mag? Dat is een beetje overroepen door jullie, de media. Jasper Stuyven