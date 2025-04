Mijlpaal in het ijshockey: Ovetsjkin evenaart de 894 doelpunten van legende Gretzky

In de NHL heeft Aleksandr Ovetsjkin de legendarische ijshockeyspeler Wayne Gretzky bijgebeend. Met 894 doelpunten staat de 39-jarige Rus nu op gelijke hoogte met de Canadees.

In de NHL waren ze al weken in de ban van de missie van Aleksandr Ovetsjkin. Elke match kwam hij dichter en dichter bij het doelpuntenrecord van Wayne Gretzky in de Amerikaanse National Hockey League.

Vannacht was het zover. Met twee doelpunten voor de Washington Capitals tegen de Chicago Blackhawks (5-3) evenaarde de 894 goals Ovetsjkin Gretzky. Allebei hebben ze 894 doelpunten gemaakt in hun carrière.

Opvallend: Gretzky en Ovetsjkin hadden nagenoeg evenveel wedstrijden nodig om 894 doelpunten te maken. Gretzky deed het in 1.487, Ovetsjkin in 1.486 matchen.