Bokser Victor Schelstraete spreekt ambitie uit bij Élodie Ouédraogo: "Kleur van de medaille? Goud, hé"

Het olympisch bokstoernooi begint vandaag voor onze landgenoot Victor Schelstraete met de 1/16e finales in de -92 kg. Voor Paris by Night nam Élodie Ouédraogo samen met de goedlachse en ambitieuze bokser de trein naar de Spelen. Bekijk hieronder hun reis en het gesprek over de ups, downs en dromen van Schelstraete.

Al voor deze Spelen begonnen, hadden de 3 Belgische boksers - met ook nog Oshin Derieuw en Vasile Usturoi - wel een stukje geschiedenis geschreven. Voor het eerst sinds 1992 zijn ze nog eens met zo veel.



"Dat leek echt onmogelijk. Jarenlang was het boksen een klucht in België. Ambities voor de Olympische Spelen werden weggewuifd", vindt Schelstraete.



En hij durft al verder te dromen. "Het Koning Boudewijnstadion uitverkopen voor een boksmatch, dat is mijn ultieme droom."

In Parijs is een medaille de opperste ambitie. "Of de kleur uitmaakt? Ja, goud. Komaan, hé", lacht hij. Al heeft Schelstraete dan wel nog wat werk om het volkslied te leren. "Voor volk, voor vrijheid en voor macht, of zoiets."

Om 16.02 uur vandaag begint de Belgische bokser bij de -92 kg aan zijn toernooi. In de 1/16e finales staat Schelstraete tegenover de Samoaan Ato Plodzicki-Faoagali, uiteraard live te bekijken bij Sporza.