Dimitri Van den Bergh zal titel op UK Open niet verlengen: hij sneuvelt in 1/8e finale tegen Michael Smith

6 Belgen in Minehead

Alle Belgen met een tourkaart treden dit weekend aan in Minehead. Stefaan Henderyck komt als nummer 114 van de wereld al in de 1e ronde in actie. Mario Vandenbogaerde en Andy Baetens stappen in de 2e ronde in. In ronde 3 komt ook Kim Huybrechts erbij en vanaf ronde 4 is het aan Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh.



Henderyck opent vanmiddag in ronde 1 tegen kwalificatiespeler Lee Cocks.