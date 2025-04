Thibau Nys kijkt enorm uit naar startschot van zijn wegseizoen en droomt: "Voel me nu al beter dan vorig jaar"

Thibau Nys kon op stage in Spanje niet wachten om weer in competitie te treden.

Terwijl er op Vlaamse wegen een titanenstrijd woedt, heeft Thibau Nys zich in alle stilte klaargestoomd voor zijn start in het wielervoorjaar. Dat volgt deze middag in de GP Indurain. De springveer van Lidl-Trek heeft een prima voorbereiding achter de rug en wil "stappen zetten" na het seizoen van zijn ontbolstering. Stiekem droomt hij van de Waalse Pijl. "Al wordt het daar vooral aanklampen", lacht Nys.

"Ik heb lang naar deze dag uitgekeken." Voor Thibau Nys weerklinkt deze middag "eindelijk" het startschot van zijn wegseizoen. Na het crossseizoen is de Belgische en Europese kampioen 4 weken naar Spanje getrokken en sliep hij in een hoogtetent. "Die voorbereiding verliep uitstekend", deelt Nys. "Ik heb tijdens mijn trainingen alles kunnen afvinken van wat ik wilde doen. We hebben elke steen omgedraaid en heb ook de nodige rust ingebouwd." "Nu begint het te lang te duren, dus wil ik gaan koersen. Ik denk dat ik nu al beter ben dan dat ik vorig jaar aan de start kwam." Helemaal klaar voor de GP Miguel Indurain, dus. Wat zijn de ambities in Spanje? "Over winnen wil ik nog niet spreken, maar het is een parcours dat me wel ligt. Het blijft wel mijn eerste koers. Vorig jaar won ik op mijn tweede wedstrijddag, maar ik weet niet wat er nu van te verwachten."

Alle pijlen op de Waalse?

Vorig seizoen ontbolsterde Nys helemaal met 9 zeges, waarvan 5 op het allerhoogste niveau. Dus weet de renner van Lidl-Trek dat hij voor een moeilijke opgave staat. "Meer winnen dan vorig jaar is bijna onmogelijk. Als ik in de buurt kom van dat cijfer, heb ik dikke overwinningen geboekt. Ik ben sterker geworden, dus het is kwestie om alles wat ik vorig jaar heb laten zien op een hoger niveau te etaleren." Stappen zetten. Dat is de boodschap die Nys meermaals herhaalt. En ook stiekem een beetje dromen van de Waalse Pijl, misschien wel hét grote doel. "In mijn onderbewustzijn ben ik met die koers het meest bezig. Ik weet niet goed waar die liefde vandaag komt. Al weet ik nog dat ik als junior alle profs er eens afreed op de Muur van Hoei", grijnst Nys.

Tegen tenoren als Pogacar rijden schrikt me af, maar tegelijk heb ik er zin in. Het is 'graaf' om tegen hen te koersen. Thibau Nys

Een scenario dat hij binnenkort ook in zijn achterhoofd houdt? Hij is tenslotte het parcours al gaan verkennen in zijn voorbereiding. "Ik denk dat ik meer bezig moet zijn met aanklampen dan met de beslissende aanval te plaatsen", lacht Nys. Hij beseft dat hij in de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik enkel tenoren zal tegenkomen. "Het schrikt me af en ik heb er tegelijk zin in. Ik blijf van mijn stoel vallen als ik zie wat Pogacar bijvoorbeeld allemaal klaarspeelt. Ik hoop dat ik de schade kan beperken. Al is het vooral 'graaf' om tegen hen te koersen." Dus ook daar weigert Nys te stoppen met dromen. Net als van de Tour, zijn geliefkoosde optie als grote ronde komende zomer, en later de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. "Voor dat eerste zal alles afhangen van hoe ik de komende weken presteer", besluit Nys. "En voor het overige denk ik dat ik in die koersen mijn plekje heb in de toekomst. Al blijven er zo veel vraagtekens en dingen die ik moet ontdekken." "Misschien kom ik mezelf nu al tegen." Het antwoord volgt erg snel.