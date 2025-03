Ongezien in de MotoGP: WK-leider loopt plots weg van motor met sluw plan, maar dat draait verkeerd uit

Chaos op de startgrid van de MotoGP in Amerika. Alle coureurs stonden klaar om te vertrekken, maar plots besliste achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez om als een gek van zijn motor weg te lopen. Vervolgens zetten enkele collega's het ook op een lopen. Maar wat was hun doel?

De WK-leider besliste net voor de start van de race om weg te lopen van zijn motor. Op de beelden is te zien dat Márquez richting de pits loopt. Heel wat concurrenten volgden vervolgens zijn voorbeeld.

Wat was dat allemaal dit weekend? De Spaanse wereldtopper Marc Márquez (32) veroorzaakte afgelopen weekend heel wat opschudding voor de start van de MotoGP in Amerika.

Aanleiding voor de opvallende sprint van de snelheidsduivels was het kletsnatte weer in Austin dit weekend. Daardoor stonden Márquez en vele anderen aan de start met regenbanden. Een logische keuze, maar voor de start van de race klaarde de hemel op en werd het circuit alsmaar droger.

De Spaanse wereldtopper voelde voor de start dat hij de verkeerde keuze had gemaakt: “Ik vroeg zeven minuten voor de start aan onze hoofdmonteur of mijn tweede motor klaarstond. Hij bevestigde dat, waarop ik zei dat ik dan misschien weg zou lopen van het circuit. Ik zag dat de regenbanden niet de goede keuze zouden zijn."

Net voor de start kreeg de WK-leider de indruk dat hij sneller zou zijn met banden voor droog weer. Deze stonden op zijn motor in de pits geïnstalleerd, dus besloot Márquez dan maar om als een gek zijn andere motor te gaan halen.

Marc Marquez werd in zijn carrière al 8 keer wereldkampioen, waaronder 6 titels in de MotoGP.

Gezien de complete chaos oordeelde de racedirecteur dat het niet veilig genoeg was om de lichten op groen te zetten.

Als 9 anderen hem zouden volgen, had Márquez rustig de tijd om van motor te wisselen. "Ik verwachtte dat er zeker 9 collega's zouden volgen als ze me zagen wegrennen. En als er geen tien rijders zouden weglopen, startte ik wel helemaal achteraan op mijn betere banden", analyseerde Márquez achteraf.

De gok van Márquez zou overigens niet uitdraaien zoals de Spanjaard het in gedachten had.



Márquez begon wel nog goed aan de race en reed aan de leiding, maar kwam in de 9e ronde toch ten val op de natte baan - uiteindelijk zou blijken dat alleen de laatste twee ronden goed genoeg waren om met droge banden te rijden.