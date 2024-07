Victor Schelstraete bokst straks zijn eerste kamp, maar wat is olympisch boksen eigenlijk?

Sinds 1920 zijn er geen Olympische Spelen zonder boksen. Ook in Parijs staat de vechtsport op het olympisch programma. Drie Belgen strijden mee om de medailles: Oshin Derieuw, Victor Schelstraete en Vasile Usturoi. Dat doen ze in het olympisch boksen, dat verschilt met profboksen.

Geen mannen als Tyson Fury en Oleksandr Usyk in het olympisch boksen. Het zijn de 'amateurs' die vechten om de medailles, al kunnen profboksers zich ook wel kwalificeren.

Een belangrijk verschil is dat er in het amateurboksen helmen mogen worden gebruikt. Tot de Olympische Spelen in Londen (2012) waren die zelfs verplicht.

Bij de vrouwen bestaat een wedstrijd uit 4 ronden van 2 minuten. De mannen vechten maar 3 ronden, die dan wel 3 minuten duren.

Een jury kiest per ronde een winnaar. Die krijgt 10 punten, de tegenstander 9 punten. De scores van de jury worden opgeteld en de bokser met de meeste punten, wint.

Het amateurboksen is ook iets technischer. Zo is er slechts zelden een knock-out op olympisch niveau door het korte format.